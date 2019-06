Auditel Digitale | il primo report | la sintesi della settimana 16-22 giugno 2019

Auditel : la nuova sfida digitale. Caratteristiche e ‘avvertenze’ : Auditel E’ presto ancora per parlare di rivoluzione. Ma qualcosa cambia in un settore che rischiava di rimanere indietro. Il progetto della total audience di Auditel muove i suoi primi passi e in attesa di conoscere i primi dati quotidiani (diffusi ogni giorno alle 18), scopriamone le Caratteristiche. Pro e contro compresi. Per misurare gli ascolti sui device digitali, Auditel utilizza quattro nuove metriche: 1. AMR-D (Average Minute ...