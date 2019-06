Se l' intelligenza artificiale impara a fare la pizza

I supermercati Walmart si affidano a videosorveglianza e intelligenza artificiale per smascherare i furbetti alle casse : Per prevenire furti e truffe nei punti vendita, o per individuare problemi nella scansione dei codici a barre, la catena di supermercati Walmart ha messo in campo la computer vision, l’Intelligenza Artificiale e i big data. È un sistema piuttosto complesso di telecamere e soluzioni software che riesce a rilevare l’eventuale mancata scansione di un prodotto sia alle casse automatiche fai-da-te sia quelle tradizionali con il personale umano. ...

Un neo sospetto? Ecco l’app che usa l’intelligenza artificiale per aiutare a identificare il cancro della pelle : Con il ritorno dell’estate molti prestano più attenzione alla propria pelle, e i nevi sospetti (cioè i nei atipici) possono suscitare preoccupazione. Grazie ai progressi delle Intelligenze Artificiali e delle tecniche di apprendimento automatico, sono state sviluppate app per lo smartphone che aiutano a farsi un’idea della possibile nocività di queste lesioni cutanee. cancro, svelato ...

Teletrasportare i Qubit è possibile grazie all’intelligenza artificiale : “Abbiamo deciso di mettere alla prova l’intelligenza artificiale di tipo ‘deep learning’, che ha già molto fatto parlare di sé per aver battuto il campione del mondo al gioco di Go e per applicazioni più serie come il riconoscimento del cancro al seno, applicandola al campo dei computer quantistici”, racconta Enrico Prati dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn) e coordinatore dello studio ...

La collezione di moda creata dall'intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

L’intelligenza artificiale trasforma una foto in una persona che parla e canta : Riuscite a immaginare Grigorij Rasputin, mistico influente consigliere dei reali di Russia, che canta la hit Halo della popstar Beyonce? Certo, è un fake. Ma di grande effetto. È la dimostrazione di una nuova frontiera dell’Intelligenza Artificiale, nell’ambito della stessa branca di sviluppo che ha portato alla creazione del suggestivo tool web ThisPersonDoesNotExist e della sua declinazione sul mondo animale PetSwap. Nei due casi ...

La Fondazione Carla Fendi esplora l’intelligenza artificiale a Spoleto62 : La Fondazione Carla Fendi, in occasione della nuova edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto, continua il suo percorso nella Scienza inaugurato con successo nel 2018. Domenica 30 giugno alle 11 il Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi ospita Ecce Robot, una narrazione integrata dalle astrazioni scientifiche dell’Intelligenza Artificiale alle applicazioni pratiche della Robotica. A seguire il Premio Carla Fendi a due eccellenze femminili ...

L’intelligenza artificiale che riconosce se hai photoshoppato una foto : (foto: Adobe) Adobe presenta una nuova intelligenza artificiale che potrà finalmente svelare in modo inequivocabile quando una foto è stata modificata. Lo strumento definitivo contro i ritocchini degli influencer su Instagram? Caso classico: foto al mare in costume con posa tattica, sembra tutto molto bello, ma perché l’orizzonte è ondulato e le linee verticali tutte curve? Semplice, perché si è andati pesanti di Photoshop. Se però si è ...

Sicurezza in bici – Presentato Briko Cerebellum One - il primo casco con intelligenza artificiale : Cerebellum® One è il primo casco al mondo dotato di un’intelligenza artificiale che alza l’asticella in fatto di Sicurezza in bici: il casco diventa da strumento di Sicurezza passiva ad attiva; dallo specchietto retrovisore visibile real time su smartphone al radar che avvisa il ciclista del sopraggiungere di un veicolo alle sue spalle Il progresso, si sa, è inarrestabile e la ricerca di sempre nuove soluzioni segue un ritmo vorticoso, e ...

5G - intelligenza artificiale - privacy e robot : ecco le 10 tendenze del settore tecnologico : Per aziende e consumatori è importante essere consapevoli delle tendenze tecnologiche sia per gli investimenti e l’acquisto dei prodotti, sia per essere al corrente dei propri diritti in ambito privacy, ad esempio. In quest’ottica BDO, organizzazione internazionale di revisione e consulenza aziendale, ha elencato i 10 trend che caratterizzeranno e guideranno il settore della tecnologia nei prossimi anni. ecco quali sono. ...

Tumori della pelle : l’intelligenza artificiale come arma per scoprire il melanoma : L’intelligenza artificiale è brava quanto i medici in carne e ossa nel diagnosticare un melanoma, e in certi casi può arrivare a battere l’uomo. Secondo uno studio pubblicato su ‘Lancet Oncology‘ – presentato al 24° Congresso mondiale di dermatologia di Milano (Wcd2019) da Susana Puig dell’Hospital Clínic di Barcelona – l’Ai è infatti più efficace rispetto ai singoli esperti nell’identificare ...

L’arte fatta dall’intelligenza artificiale : il mito e il ridicolo : Il primo caso sensazionale fu lo scorso agosto: un ritratto a olio creato da una Intelligenza Artificiale. In realtà una stampa su tela, ma sensazionale perché Christie’s lo batté all’asta per 432.500 dollari, circa 50 volte la stima iniziale. Durante l’inverno venne il turno della musica, con l’esecuzione in pompa media della sinfonia Incompiuta di Schubert ...

Jabra Elite 85h : le cuffie con l’intelligenza artificiale : Jabra ha una solida reputazione nelle applicazioni audio professionali, ma il suo sconfinamento nel mercato consumer è un fatto recente e gli esiti non sono affatto scontati. In questo ambito se la deve infatti vedere con un’agguerrita concorrenza, ma le nuove cuffie Elite 85h hanno caratteristiche rilevanti tali da concedere più di una chance al brand danese. Mostrato in anteprima al Ces di Las Vegas il prodotto è finalmente disponibile anche ...

L’intelligenza artificiale che scrive fake news per riconoscerle meglio : (foto: JACK GUEZ/AFP/Getty Images) Un’intelligenza artificiale ha imparato a scrivere fake news in maniera efficiente e rapida, ma per una buona causa: scovare i contenuti informativi privi di fondamento generati in maniera artificiale. Grover, questo il nome del sistema, è stato creato dall’università di Washington e dall’istituto Allen per fare essenzialmente due cose: inventarsi articoli di sana pianta sulla base di alcuni ...

intelligenza artificiale - la Germania investe 10 volte più dell'Italia : Entro il 2020 Berlino investirà 600 milioni di euro per l’introduzione dell’Intelligenza artificiale nei processi produttivi. L’Italia - scrive il Sole24Ore - si sta affacciando solo adesso al tema e prevede di investire 70 milioni di euro nei prossimi due anni. Un decimo degli investimenti pubblici della Germania.Sono i dati che emergono dallo studio “Ricerca, sviluppo e innovazione: Italia e Germania a ...