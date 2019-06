﻿Il Fattore 1% | nuove abitudini per cambiare vita

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nel player qui sotto la nuova puntata del podcast “Chiamate il Coach!” Siamo quello che facciamo abitualmente, sosteneva Aristotele. Un’affermazione che potrebbe sembrare riduttiva come descrizione di sé stessi. È vero: le parole abitudine e routine potrebbero fare rabbrividire alcuni, ma se pensiamo ai nostri orari, ai percorsi quotidiani, alle nostre amicizie (Jim Rohn, imprenditore e speaker motivazionale ha dichiarato addirittura che siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più), alle letture, alle scelte di look, ci accorgeremo che ci ritraggono perfettamente. Le persone che ci conoscono bene, infatti, saprebbero prevedere la nostra “settimana tipo” con facilità. Questo non è di per sé un male, a patto che il vivere secondo le proprienon diventi una gabbia dorata per non uscire dalla comfort zone, comoda quanto soffocante (a volte). Alcuni ...

