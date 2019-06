Probabile Caldo Record in Europa

retemeteoamatori

(Di domenica 23 giugno 2019) La nuova settimana, vedrà una delle più intense ondate didegli ultimi dieci anni in. In questo articolo, andiamo a dare uno sguardo su cosa ci attende in quest’ultima settimana di Giugno. Da qualche giorno, si è parlato spesso di questa ondata di calore, e anche in maniera non molto professionale, visto che alcuni spinti dalla frenesia di fare notizia, non hanno tenuto conto purtroppo della validità della previsione. Infatti avremo si un ondata di calore, ma non sarà l’Italia pienamente coinvolta e non avremo ovviamente temperature sui 50°C. La modellistica ad oggi, risulta ormai pienamente allineata, e vede un anticiclone subtropicale risalire dal Nord Africa a seguito dello spostamento verso Sud di una saccatura atlantica tra Portogallo e le Azzorre. La massa d’aria più calda lanciata verso Nord, interesserà gran parte dei settori ...

