Lotta | Europei cadetti Faenza 2019 | Simone Vincenzo Piroddu vince l’oro nei -55 kg dello

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Arriva la medaglia del metallo più pregiato per l’Italia aglidi: aconquista l’oro nella categoria -55 kg, mentre non ci sono altri risultati di prestigio da parte degli azzurrini impegnati oggi e così la rassegna si conclude con un giorno d’anticipo per la nostra Nazionale, dato che domani non avrà rappresentanti in gara.(55 kg) completa la sua cavalcata trionfale battendo in finale ai punti per 5-0 il turco Muhammet Karavus. Fiorenzo Priolo (65 kg) invece viene battuto nei ripescaggi dal polacco Krystian Tomasz Krupinski, che si impone per superiorità con il punteggio di 10-0. Paolo Pio Lumia (45 kg) viene battuto nel turno di qualificazione ai quarti dal bulgaro Sali Evgeniev Sashev, cheai punti per 12-10, mentre Danny Lubrano (51 kg) supera il romeno Doru Mario Dinca nel turno di ...

patriotitaliano : Ecco l'importanza della lotta per Preservare i bianchi. In America ed alcuni paesi europei Molti bianchi lo hanno c… - ematr_86 : @FijlkamOfficial Agli Europei Cadetti di Lotta di #Faenza altra giornata positiva per #ItaliaTeam: bronzo per Arian… -