L’abbraccio con Higuain | Maggio | le bugie su Ancelotti | ora basta con Sarri

(Di domenica 23 giugno 2019) Il sottoscritto lo aveva già sgamato qui. Non fu mai l’ abbraccio che mi offese ma il suo sorriso. Quello, gesto istintivo, non mentiva. E poi i titolarissimi col Benevento invece con lo Shaktar il turn-over. E ancora il continuo ribaltamento di responsabilità verso l'”attaccabile” presidente. La non passerella del mitico Cristian, vicentino serio professionista e attaccato alla nostra squadra. E la bugia, perpetuata ancora oggi, dello scoprirein TV. Mo bast. A vulimm ferni’. Ho litigato a lungo con chi lo sosteneva. Ho taciuto con molti per non litigare sempre. Mi ha sempre dato fastidio la sensazione che sembravamo diventatisti più che tifosi del Napoli. Vivo e lavoro a Bologna. Qua, ricca e industriale provincia del nord, si farebbero tagliare una mano per essere al nostro posto. Ma noi che facciamo???? Criticamm ...

