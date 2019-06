Diretta Inghilterra Camerun | risultato finale 3-0 | | Africane out | Inglesi ai quarti!

Diretta/ Inghilterra Camerun - risultato 2-0 - streaming video tv : White raddoppia! : DIRETTA Inghilterra Camerun, ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Fischio d'inizio alle ore 17.30 allo Stade du Hinault

LIVE Inghilterra-Camerun 3-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : Duggan mette quasi la parola fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Terza ed ultima sostituzione per il Camerun: Abena in, Abam out. 65′ Doppio cambio: per l’Inghilterra White lascia il posto a Taylor, per il Camerun Sonkeng ha preso il posto di Ejangue. 63′ Corner per le Leonesse Indomabili. 62′ Il Camerun sta giocando con il fuoco negli occhi, gran carattere delle africane. 59′ GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Duggan TIRA UNA GRAN ...

Diretta/ Inghilterra Camerun - risultato 1-0 - streaming video tv : Houghton! : Diretta Inghilterra Camerun, ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Fischio d'inizio alle ore 17.30 allo Stade du Hinault

LIVE Inghilterra-Camerun 2-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : White regala il raddoppio alle “sue” all’ultimo minuto del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Si è andati per le lunghe, finisce qui i primo tempo! 51′ Gran azione dell’Inghilterra: Bronzo regala un assist perfetto a White, che in area di rigore conclude con un sinistro a giro spettacolare. 50′ IL VAR RIBALTA TUTTO, POSIZIONE REGOLARE E 2-0!!!!! 49′ White segna il gol del raddoppio, ma subito dopo viene annullato per fuorigioco!!! 48′ Il primo ...

LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : superiorità schiacciante delle inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Gran azione in difesa di Johnson, che blocca il contropiede avversario. 41′ L’Inghilterra ha quasi smesso di spingere, sta giocando con il cronometro. 39′ Phil Neville non è soddisfatto a pieno della sua squadra, chissà non stia già pensando a qualche cambio tecnico. 36′ Le inglesi sono superiori, però la porta avversaria non è facile da raggiungere, solo due ...

LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : Houghton regala il vantaggio alle “sue”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ I dati sul possesso palla parlano chiaro su chi stia dominando la partita: 69% Inghilterra, 31% Camerun. 18′ Sarà interessante vedere la reazione delle Leonesse indomabili. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Il capitano Houghton regala il vantaggio all’Inghilterra, con un destro a giro bellissimo, nulla ha potuto la barriera del Camerun!!! 15′ Tutta la squadra del ...

LIVE Inghilterra-Camerun 0-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : britanniche favorite contro le africane - formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Il primo pallone del match è per l’Inghilterra. 1′ CI SIAMO, SI INIZIA! 17:29 E’ tutto pronto, si aspetta solo il fischio dell’arbitro per dare il via alle danze. 17:28 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 17:26 Adesso tocca a quello del Camerun. 17:25 Si inizia con l’inno nazionale dell’Inghilterra, “God Save the Queen”. 17:24 Le ...

LIVE Inghilterra-Camerun - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : britanniche favorite contro le africane - formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:20 10′ al via! 17:19 Quello di stasera sarà il primo scontro di sempre tra queste due formazioni, non ci sono precedenti. 17:17 La nazione che ne uscirà vittoriosa dovrà affrontare ai quarti di finale la Norvegia, che ieri ha battuto 2-1 l’Australia. 17:15 Le Lioness indomite si sono salvate grazie alla vittoria alla terza giornata contro la Nuova Zelanda, dopo aver perso i ...

Diretta Inghilterra CAMERUN/ Streaming video tv : attenzione a Ellen White! : DIRETTA INGHILTERRA CAMERUN, ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Fischio d'inizio alle ore 17.30 allo Stade du Hinault

LIVE Inghilterra-Camerun - Mondiali calcio femminile 2019 in Diretta : britanniche favorite contro le africane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Camerun, match degli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio 2019, che si giocherà alle ore 17:30 allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia). Il direttore di gara sarà la ...

LIVE Inghilterra-Romania 2-3 - Europei Under21 in Diretta : partita pazzesca a Cesena con Coman che riporta in vantaggio i rumeni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Gray prova il destro a giro: Radu blocca centrale. 91′ TRAVERSA DI ABRAHAM! CHE partita SIGNORI! Colpo di testa imperioso. 90′ 4 minuti di recupero. 90′ RADU!!!! SI SUPERA SU ABRAHAM! 90′ Incredibile a Cesena: partita che si è accesa negli ultimi 10 minuti di gioco. 89′ NUOVO vantaggio ROMANIA!!! partita pazzesca! Coman TIRA ED HENDERSON COMPIE LA PAPERA ...

LIVE Inghilterra-Romania 1-1 - Europei Under21 in Diretta : gioiello di Gray che risponde al rigore di Gray! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Ora i Tre Leoni provano ad inseguire la vittoria! 80′ Grande gol che tocca il palo e si deposita in rete. 79′ Gray!!!! PAREGGIO INGHILTERRA! MATCH RIAPERTO! 1-1. 78′ L’Inghilterra inserisce Abraham per Dasilva: sudditi della Regina appesi ad un filo, così come l’Italia. 77′ Ottimo rigore dell’ex Inter ma che giocata di Coman in occasione del ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in Diretta : crescono i ritmi a Cesena con l’ingresso di Foden! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ ANCORA Foden! Grande conclusione insidiosa respinta da Radu. 59′ SUBITO PERICOLOSO FODEN DA DENTRO L’AREA! Radu attento a rispondere al tiro del #10. 58′ Tiro alle stelle di Cicaldau con il sinistro da fuori area. 56′ Costretto ad uscire Ryan Sessegnon che era entrato ad inizio ripresa; dentro il pupillo di Guardiola Foden! 55′ Puscas, migliorato ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in Diretta : equilibrio a Cesena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 La prima frazione si conclude sullo 0-0 allo stadio Dino Manuzzi: meglio la Romania soprattutto nella prima mezz’ora con un ottimo gioco e garantendo compattezza a più riprese. Ivan ha colpito un palo nel primo quarto d’ora, quindi, Man trova il gol ma poi annullato per la partenza in offside di Puscas. I Tre Leoni dovranno osare di più per provare a vincere. FINE PRIMO ...