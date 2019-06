Calabria | tragico schianto all' alba nel Vibonese | sono morti tre ragazzi

Tragico incidente in Calabria : morti i conducenti delle due vetture coinvolte : Nella serata di ieri, 11 giugno, si è verificato un grave incidente stradale in Calabria, nelle vicinanze di Cassano allo Ionio, che ha causato il decesso di due persone, entrambe di 45 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate frontalmente. L'impatto è stato piuttosto violento e per i due conducenti, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. In seguito allo ...

Tragico incidente in Calabria - 29enne muore mentre va a fare lo scrutatore : Poche ore fa un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di soli 29 anni. Il ragazzo, dalle prime notizie, sembra che stesse andando a fare lo scrutatore presso un seggio elettorale quando avrebbe perso il controllo dell'autovettura su cui stava viaggiando, andandosi a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È ...

26enne muore in un tragico incidente stradale con lo scooter in Calabria : Un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di soli 26 anni. L'incidente si è consumato in provincia di Reggio Calabria e dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane stesse guidando lo scooter di un amico, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare ...

Tragico incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...