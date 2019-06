Per fare una moneta virtuale c’è bisogno di fiducia | e Facebook non ne ha

Cybex - il primo passeggino elettrico : alleato perfetto dei genitori Per fare meno fatica. E... : Per fare i genitori ci vogliono i super poteri: bisogna avere una pazienza infinita, una enorme resistenza al bisogno di sonno ed essere sempre reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E’ il lavoro più bello e faticoso del mondo. Ecco perché ci sono innovazioni tecnologiche, come un passeggino elettr

Spazio - l’astronauta Vittori : “Stiamo cercando di capire come fare Per ritornare sulla Luna” : “A cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, stiamo cercando di capire come fare per ritornarci, per provare a sfruttare le risorse della sua superficie e cambiare marcia“: lo ha dichiarato questa mattina Roberto Vittori, astronauta italiano dell’ESA, oggi a Cagliari, che ha partecipato ad un evento internazionale sulle prospettive delle esplorazioni spaziali. “Arrivare sulla superficie lunare sta diventando ...

Minore abusata a Genova - la madre stabiliva i turni Per "fare andare" la figlia col compagno : Dopo la separazione dei genitori la ragazzina, all'epoca 12enne, viene affidata alla mamma e si stabilisce nello Spezzino nella casa in cui vive il nuovo fidanzato della donna. Ben presto cominciano gli abusi e la decisione della donna di coprirli e avvalorarli

10 accessori tech Per fare yoga : Oggi è la giornata internazionale di quella cosa che fanno ormai tutti, dal panettiere al broker passando per il programmatore nerd: yoga. In occasione della giornata internazionale dello yoga del 21 giugno, abbiamo selezionato i 10 accessori smart con cui farlo in maniera innovativa e tecnologica. Dal tappetino interattivo che rileva quando allineamento e posizione non sono effettuati correttamente e aiuta l’utente a perfezionarsi fino al ...

Saviano torna a Napoli e sale a bordo della Open Arms Per fare pubblicità al suo ultimo libro : Pina Francone Lo scrittore torna a Napoli e si imbarcherà sulla nave dell'Ong ormeggiata al porto per presentare il suo nuovo libro "In mare non esistono Taxi" Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro a bordo della nave dell'Ong Open Arms. Lo scrittore, per l'occasione, torna nella sua Napoli e si imbarcherà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità alla sua ultima fatica letteraria, In mare non esistono taxi, ...

Istat : “31 - 5% delle donne non cerca un lavoro Per motivi legati a maternità o cura. Colpa del welfare familista” : Per le donne continua ad essere difficile conciliare l’attività lavorativa con quella di cura. A metterlo nero su bianco è l’Istat nel rapporto 2019, presentato oggi a Montecitorio, secondo cui la posizione debole delle donne nel mercato del lavoro è uno dei punti critici per lo sviluppo dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nel 2018, il 31,5 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni senza lavoro non cerca o non è disponibile ...

Ferrari : “SPeriamo di poter fare un passo avanti” : Prima giornata del GP di Francia per la Ferrari: gli ingegneri hanno iniziato a preparare il lavoro del venerdì e hanno accompagnato Charles Leclerc e Sebastian Vettel nella loro prima ricognizione in pista, nella quale hanno percorso a piedi i 5.842 metri del Paul Ricard. Per entrambi c’è stato il consueto incontro con i giornalisti. […] L'articolo Ferrari: “Speriamo di poter fare un passo avanti” sembra essere il primo su ...

Dal carrello all’ecosistema : 3 modi Per fare la spesa senza produrre plastica : L’emergenza dell’inquinamento da plastica ha catturato l’attenzione pubblica come nessun altro problema nella storia recente. A chi noi non è capitato di passeggiare in un piccolo paradiso naturale imbattendosi d’improvviso in un rifiuto di plastica? Questo materiale, infatti, è divenuto così presente (e di conseguenza inquinante) che, se vogliamo avere qualche possibilità di ridurre il suo ...

Eleonora Bottaro morta di leucemia - i genitori condannati Per aver rifiutato la chemioterapia. La madre : “Rifarei tutto” : Sono stati condannati a due anni dal Tribunale di Padova i genitori di Eleonora Bottaro, Lino e Rita Bottaro, morta nel 2016 dopo che rifiutarono la chemioterapia. Eleonora si era ammalata di leucemia nel 2016, era minorenne e i genitori avevano deciso di curarla con la medicina alternativa e non con la chemioterapia: la malattia venne trattata quindi solo con vitamine e cortisone. La ragazza è morta il 29 agosto 2016, 14 giorni dopo il suo ...

Europei U21 - cosa deve fare l’Italia Per qualificarsi alle semifinali : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali degli Europei U21? Gli azzurrini sono incappati in un brutto stop ieri sera contro la Polonia, e ora si trovano a dover fare i conti con la classifica. Infatti, urge ricordare che accedono alle semifinali del torneo le prime classificate dei tre gruppi più la migliore seconda, […] L'articolo Europei U21, cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali è stato realizzato da ...

Star che dicono no ai selfie : ecco Perché Jim Carrey evita di fare foto con i fan : Ma preferirebbe un altro tipo di interazione The post Star che dicono no ai selfie: ecco perché Jim Carrey evita di fare foto con i fan appeared first on News Mtv Italia.

Calciomercato Milan : c’è Schick Per Giampaolo - Suso e Cutrone gli farebbero spazio : E’ l’attacco uno dei nodi del Calciomercato del Milan. Marco Giampaolo, ufficializzato ieri sera come nuovo allenatore, vorrebbe tornare a lavorare con Patrik Schick mentre sono decisamente in ribasso le quotazioni di permanenza di Cutrone e Suso. L’idea di strappare il talentuoso ceco alla Roma viene riportata questa mattina in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. I giallorossi considerano cedibile il giocatore, ma vogliono rientrare del ...

Aumenta la frequenza del cancro del colon-retto nelle Persone più giovani - cosa fare? : Nuove evidenze raccolte in diversi Paesi del Mondo concordano nell’indicare che la frequenza del tumore del colon-retto nei giovani adulti continua ad Aumentare. Fra gli aspetti da considerare c’è quello di modificare l’età nella quale applicare le strategie di prevenzione di diagnosi precoce. In passato erano stati pubblicati risultati di ricerche eseguite in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada che indicavano un aumento significativo ...

Milan - Boban rassicura i tifosi rossoneri : “faremo il possibile Per rendere la squadra più forte” : Intercettato nella notte a Milano, il nuovo dirigente del Milan ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione Zvonimir Boban è già concentrato al massimo sul Milan, nonostante sia arrivato solo da pochi giorni. Insieme a Maldini, il nuovo dirigente rossonero sta allestendo la squadra per il prossimo anno, che sarà guidata da Marco Giampaolo, ufficializzato nella giornata di ieri. Un profilo molto gradito a Boban quello dell’ex ...