Kaspar Capparoni | “Ho pianto per la disperazione” E su Veronica…

lanostratv

(Di sabato 22 giugno 2019)parla della moglie Veronica e confessa: “Ha asciugato le mie lacrime” A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi,si è raccontato con una lunga e toccante intervista rilasciata per il settimanale DiPiù, il cui ultimo numero è uscito in edicola proprio oggi. Nell’intervista in questione l’attore ha raccontato, tra le altre cose, un momento molto difficile della sua carriera, rivelando: Dopo il successo di Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa, sono rimasto fermo per qualche anno … mi ero illuso del mio successo, mi ci avevano fatto credere… invece poi più niente! Ho passato un periodo orrendo.ha poi aggiunto: “Sono rimasto senza lavoro e senza neppure i soldi per fare la spesa. Sono dovuto ritornare a casa dei miei genitori… … Veronica ha asciugato ...