E-book | con l’autopubblicazione c’è chi ce l’ha fatta Alla faccia delle case editrici

Champions League - Manchester City favorito secondo i bookie poi Barcellona e Juventus : Il pensiero delle squadre è già rivolto alla prossima stagione, in particolar modo l’obiettivo è provare a vincere la Champions League, chiodo fisso per la Juventus che ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri per provare l’impresa. Stesso obiettivo per Guardiola, secondo quanto riporta Agipronews, è il tecnico del City il favorito assoluto a 4,50 secondo Stanleybet.it. Poi il Barcellona a 5,5 e sul gradino più basso del podio ...

Oggi è il Solstizio d’Estate 2019 : i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp : Oggi il 21 Giugno 2019, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: festaioli, spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole. Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è ...

Oggi è il Solstizio d’Estate 2019 : IMMAGINI e GIF da condividere su Facebook e WhatsApp : E’ arrivato il Solstizio d’estate 2019: Oggi, 21 giugno, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di unico. E’ sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia ...

Google Assistant arriverà su tutti i Chromebook con ChromeOS 77 : A otto mesi di distanza dalla sua promessa, Google conferma che porterà Google Assistant su tutti i Chromebook a partire da ChromeOS 77. L'articolo Google Assistant arriverà su tutti i Chromebook con ChromeOS 77 proviene da TuttoAndroid.

Matera - blitz contro il caporalato : braccianti pagati 3 - 5 euro l'ora | Arruolati su Facebook e poi minacciati per lavorare : Quattro imprenditori indagati e cinque aziende agricole poste sotto sequestro. I braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

Taranto - operaio dell'ex Ilva muore di tumore. L'amico su Facebook : "Fabbrica incompatibile con la vita" : La vittima aveva 48 anni e da due combatteva contro un tumore ai polmoni. Il ricordo del sindacalista della Flmu Cub, Stefano Sibilla: "E' un altro omicidio di Stato"

Facebook annuncia Libra - la criptovaluta con cui potrai pagare ovunque : Facebook ha annunciato oggi l'arrivo di Libra, la nuova moneta digitale che sarà disponibile a partire dal 2020. Si tratta di una valuta basata sulla blockchain e pensata per non essere una risorsa speculativa, come i Bitcoin, ma piuttosto come forma di denaro digitale ancorata a un paniere di valute e di risorse in grado di renderla stabile praticamente quanto una moneta emessa da una banca centrale. A garantirne la validità ...

Dimmi cosa posti su Facebook e ti dirò se soffri di diabete - ansia o depressione : la sorprendente ricerca condotta negli Usa : Facebook come una cartella clinica. I post pubblicato sul social potrebbero essere utilizzati come i sintomi fisici per fare diagnosi di malattie come diabete, ansia e depressione. A questa conclusione un lavoro pubblicato su Plos One da esperti delle Penn Medicine e Stony Brook University. Gli esperti hanno preso in esame quasi 1000 individui e analizzato (con il loro consenso) il linguaggio di tutti i loro post su Facebook. Hanno cercato ...

Il ministro pakistano con le orecchie da gatto. Si rischia con i filtri facciali se si è in diretta Facebook : Il responsabile della diretta ha attivato i filtri facciali messi a disposizione dal social per errore. L'epic fail ha fatto il giro del mondo. Ma non è il primo caso: fecero scuola le orecchie da coniglio di Candy Candy Forza Napoli, redarguita dalla funzionaria, esasperata...

Roma - secondo i bookmakers si potrebbe arrivare alla cessione del club : Situazione sempre più complicata in casa Roma dopo l’addio di Francesco Totti. Difficoltà che, secondo i bookmakers, potrebbero portare addirittura ad una cessione del club. In particolare, l’agenzia Sisal Matchpoint quota a 6,00 l’addio della proprietà americana entro un anno (la scadenza è fissata al 30 giugno 2020). Conferenza Totti, bordate clamorose: “mi dimetto, non è colpa mia, le bandiere non passano” ...

Pagare con la Libra - nasce la "social" moneta di Facebook : cos'è e come funziona : Le criptovalute sono tutt'altro che morte: dopo la moda degli investimenti in bitcoin ora il più grande social network del...

Monica Setta - le "illazioni giornalistiche" sul ritorno in Rai - le modifiche su Facebook e la "competenza su temi economici" : Che Monica Setta sia in procinto di tornare in Rai è voce che circola da molte settimane (il suo nome è stato addirittura tirato in ballo anche per la direzione di Rai2 post Freccero). Nelle scorse ore TvBlog ha rivelato alcuni dettagli sul programma che riporterà sulla tv pubblica la giornalista pugliese: una trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10 che si occuperà di economia con un linguaggio leggero e che potrebbe titolarsi ...