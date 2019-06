optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Cistate polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un20. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento conQ ed10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi siportata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali gestioni del produttore asiatico, al netto del fatto che la scheda tecnica del device non sia certo da top di gamma. Insomma, mentre parte dell'utenza italiana attende ancora un segnale sul fronte9, come avrete avuto modo di notare pochi giorni fa parlando del tanto diffuso20brandizzato TIM, c'è chi sta già guardando avanti. A maggior ragione dopo la mancata apparizione del prodotto nella prima lista ufficiale di device ...

GioPao9 : Chiarimenti importanti per #HuaweiMate20Lite: non sono in discussione EMUI 10 e Android Q - OptiMagazine : Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite: non sono in discussione EMUI 10 e Android Q - alfer1959 : RT @CentroStudi_EL: #BonusBebé : arrivano importanti chiarimenti dall'#Inps per l’erogazione dell’#assegno per l’anno 2019 ?? -