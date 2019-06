Focaccia pugliese ripiena di cipolle | una ricetta buona per tutte le stagioni

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) La bellezza e l'identità di ogni terra risiede anche nell'odore che dalle cucine riempie i vicoli. In Puglia non è difficile imbattersi nel profumo che dai forni a legna domina le strade di alcuni centri. Laè un ottimo piatto per arricchire aperitivi, buffet, pic-nic o per un sostanzioso e nutriente spuntino. Una delle versioni più ghiotte è lacon lee le olive, una prelibatezzaperle. Ingredienti Per l'impasto 350 g di farina 0 150 g di semola rimacinata 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva 1 cubetto di lievito di birra 1 patata lessa e schiacciata 1 cucchiaio di sale Acqua q.b. Per il ripieno 3grandi Una manciata di olive nere Una manciata di capperi Una decina di pomodorini Ricotta forte (se gradita) Sale q.b. Preparazione Disporre sulla spianatoia le farine e lavorarle in maniera grossolana con la ...

mimiecoco2014 : Focaccia pugliese - - Frances48352404 : RT @viaggiarepuglia: Come nasce la focaccia pugliese? Scopritelo in questo video. #WeAreinPuglia #VieniAMangiareinPuglia ??Instagram @ annam… - silviap75 : RT @viaggiarepuglia: Come nasce la focaccia pugliese? Scopritelo in questo video. #WeAreinPuglia #VieniAMangiareinPuglia ??Instagram @ annam… -