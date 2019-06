Atac | no danni per riconsegna bus provenienti da Israele

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – “In relazione a notizie di stampa, che riportano della decisione didi risolvere un contratto con un fornitore che non ha adempiuto alla prevista consegna di 70 bus a noleggio,sottolinea che l’azienda ha adottato per tempo tutte le misure idonee necessarie per garantirsi da eventuali. Fra queste si ricorda che sugli anticipi versati al fornitore e’ stata accesa una polizza fideiussoria che tutela l’azienda da ogni inadempienza”. È quanto precisain una nota. L'articolo: noperbusdaproviene da RomaDailyNews.

