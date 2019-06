Kit Harington | il futuro inizia con «La mia vita con John F Donovan»

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Tutti lo conoscono come il Jon Snow de Il trono di Spade. Quando Kit, di sangue blu, sostenne il provino per una parte in Game of Thrones, con tanto di occhio nero, non poteva immaginare che cosa sarebbe accaduto dopo. Ora è risaputo: la serie HBO ha segnato il corso della storia della televisione per quasi 10 anni e Snow è diventato uno dei personaggi più amati di sempre. Il successo imprevisto ha stravolto ladell’attore britannico che sognava di fare il giornalista. L’impatto con la fama è stato così dirompente (aveva 22 anni quando iniziò l’avventura di Game of Thrones) da lacerarlo psicologicamente. Così la star ha deciso di scegliere la strada del rehab per conoscere il vero Kit, estraneo a Snow. Christopher (questo è il suo nome all’anagrafe) ha condiviso con Jon anche l’amore per Rose Leslie (diventata sua moglie lo scorso anno): era proprio lei nelle prime ...

