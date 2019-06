Xylella | arrivano i primi 30 milioni per i reimpianti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Domani finalmente sarà ufficiale lo stanziamento dei30sulla misura 5.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per favorire ied il riavvio dell’olivicoltura salentina compromessa dalla, mentre per gli altri 300previsti dalla Legge sulle Emergenze Agricole abbiamo ribadito la nostra posizione: occorre ristorare le aziende ormai in ginocchio e favorire il ripristino delle capacità produttive per consentire a migliaia di olivicoltori di ricominciare a lavorare”. Così il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, al termine dell’incontro del tavolo della filiera olivicola convocato questa mattina presso il Ministero delle Politiche Agricole. “Sarà necessario pensare in Salento ad una olivicoltura sostenibile, mettendo sempre al centro le cultivar resistenti, favolosa e leccino, ed incentivando la ricerca di altre varietà ...

da_cake : Come previsto, arrivano i commissari europei e partono a spron battuto, con tanto di fanfare mediatiche, le eradicazioni. #Xylella #CoDiRO -