No 9 Iowa Whiskey degli Slipknot è il distillato ufficiale della band

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo la versione "Slayer" dello Jagermeister, No. 9si unisce ufficialmente ai liquori brandizzati dai grandi nomi del metal. L'annuncio è arrivato dalla stessadi Corey Taylor sui canali social ufficiali. Il progetto è nato da una collaborazione con la Cedar Ridge Winery & Distillery con sede nello, scelta non casuale dal momento che ricorda l'albumpubblicato nel 2001 e portatore di grandi successi come My Plague, People=S**t e The Heretic Anthem. Ilsarà disponibile anche nella versione "Reserve" e verrà distribuito a partire dal 10 agosto in 50 stati e negli stand del tour Knotfest che toccherà le principali città del Nord America. Per tenersi aggiornati è sufficiente iscriversi alla newsletter sul sito.com. Il 2019 di Corey Taylor e soci è un anno ricco di novità: dopo la ...

