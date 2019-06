Mercatone Uno,Mise:accordi su As e Cigs

Sono stati siglati aldueper il rientro del GruppoUno in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa integrazione straordinaria, a seguito del fallimento della società acquirente Shernon. Lapartirà dal 24 maggio e durerà fino al 31 dicembre 2019. I lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di aprile (quando ne hanno ricevuto solo due terzi). "Soddisfatto" il Vice Capo di Gabinetto Sorial:ora-dice-serve lavorare al rilancio dei punti vendita.(Di mercoledì 19 giugno 2019)