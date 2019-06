Marvel’s Runaways | gli episodi in onda il 20 giugno su Rai 4

Cast e personaggi di Marvel’s Runaways su Rai4 il 13 giugno - la serie teen dove i villain sono i genitori : Arrivano da stasera Cast e personaggi di Marvel’s Runaways , la serie tratta dall’omonimo fumetto della Casa delle Idee, che sarà in onda in prima visione su Rai4 ogni giovedì in prima serata, a partire dal 13 giugno . La serie televisiva è stata creata da creata da Josh Schwartz (già ideatore di Chuck, The OC e Gossip Girl) con la produttrice e sceneggiatrice Stephanie Savage per la piattaforma americana Hulu. Prodotta dalla Marvel Television, ...

Marvel’s Runaways - dal 13 giugno su Rai 4 arriva la prima stagione della serie - già su TIMVISION : Marvel’s Runaways episodi 1, 2, 3 giovedì 13 giugno su Rai 4. In arrivo in chiaro la nuova serie Marvel.Da domani, 13 giugno 2019, arriva in prima tv in chiaro la serie Marvel’s Runaways. L’appuntamento è per ogni giovedì su Rai 4, con tre episodi (almeno la prima settimana). La prima stagione, quella che andrà in onda, è composta da soli 10 episodi.Marvel’s Runaways è una delle tante serie tratte dai fumetti della ...