Ligabue | flop dello ' Start tour 2019' | Non sta andando come pensavo

Ligabue ammette il flop del tour : "Non sta andando come pensavamo" : Non è andata come pronosticato. Il numero di biglietti venduti per il tour 2019 di Luciano Ligabue è stato inferiore rispetto alle aspettative e ad ammetterlo è lo stesso cantante con un post su Facebook. “Il tour è cominciato”, scrive Ligabue, “e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, ...