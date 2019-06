wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sundar Pichai, CEO diparla di(foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)ha lanciato unadel suo browserche consente diinternet, inserendoli così nell’indice di navigazione sicura della società. Assieme allaha lanciato un nuovo avviso interno ache attiva un blocco prima di visitare un sito che può potenzialmente portare un utente a cedere le sue credenziali o scaricare dei malware. L’Se di norma l’impostazione navigazione sicura diesegue automaticamente una scansione del web alla ricerca di, Suspicius Site Reporter – questo è il nome della– permette all’utente di dare il proprio contributo segnalando iche sfuggono all’analisi automatica. L’offre la possibilità di includere nella ...

MilanoCitExpo : La nuova estensione di Google Chrome per contrassegnare i siti sospetti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - pcexpander : Chrome vuole esser più affidabile: nuova estensione per la sicurezza (foto) #pcexpander #cybernews #smartphone… - DentiRotti : RT @antoguerrera: 9. Ma questa è una tattica suicida di Johnson. Perché se, come è quasi certo, non ci saranno progressi negoziali con l'Ue… -