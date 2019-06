Taylor Swift | tutti i personaggi nel video «Need to Calm Down»

gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Pace fatta per davvero trae Katy Perry. E a suggellarla non è stato solo un piatto di biscotti su Instagram. In molti ci avevano letto anche l'indizio di una nuova collaborazione. E così è stato: lunedì 17 giugnoha rilasciato ilclip dito, secondo singolo estratto dal nuovo album Lover, in uscita il 23 agosto e, nel filmato, neanche a dirlo, c’è proprio lei, Katy Perry. Siamo di fronte a un cerchio che si chiude, anzi, che è nato e ora si richiude a suon diclip musicali. Quando tra le due popstar è iniziata una faida – perché Katy aveva 'soffiato' all’amica il corpo di ballo del suo tour per il proprio, pare – laaveva “dedicato” la clip di Bad Blood proprio alla ex collega quasi BBF, diventata una nemica da combattere. Adesso che ...

