Scherma | Europei 2019 | Volpi e Di Francisca volano ai quarti | eliminate Errigo e Palumbo

17.15: Gli altri due quarti: Deriglazova-Ivanova, derby russo e Thibus (Francia) contro Korobeynikova (Russia) 17.14 Di Francisca affronterà nei quarti di finale la tedesca Ebert, giuistiziera di Francesca Palumbo 17.12: LA CHIUDE QUI ELISA DI Francisca! L'AZZURRA è nei quarti dopo una sfida incredibile con la francese Butruille. Avanti 6-2, l'AZZURRA ha subito un parziale di 1-9 e ...

16.50: Ottavi di finale fioretto femminile: Volpi-Mohamed 1-0, Di Francisca-Butruille 1-0 16.47: La polacca Dlugosz e la russa Korobeynikova sono le altre due qualificate per i quarti. Tra poco gli altri ottavi con Volpi e Di Francisca a cui sono aggrappate le speranze di medaglie dell'Italia 16.45: E' fuori anche Francesca Palumbo che getta via una grande occasione! Era avanti ...

Scherma - Europei 2019 : tutte le fiorettiste azzurre avanzano agli ottavi - brilla Francesca Palumbo : tutte e quattro le azzurre avanzano agli ottavi nel fioretto femminile agli Europei 2019 di Scherma, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Le nostre portacolori si erano qualificate direttamente per il secondo turno del tabellone principale, visto il cammino perfetto nella fase a gironi, chiusa senza sconfitte. Partiamo da Francesca Palumbo, che ha dominato il proprio assalto, travolgendo 15-3 la britannica Kate Beardmore e agli ...

16.17: Tra poco in pedana Errigo contro la russa Ivanova e Palunbo contro la tedesca Ebert. In palio due posti per i quarti di finale 16.16: E arriva finalmente la stoccata numero 15 di Elisa Di Francisca che supera 15-4 la israeliana Dvorkin e affronterà negli ottavi la francese Butruille 16.13: Sedicesimi di finale fioretto donne: Di Francisca-Dvorkin 14-4 16.13: Sedicesimi di finale ...

Diretta Europei Scherma 2019/ Streaming video tv : Garozzo e Santarelli in semifinale! : Diretta Europei scherma 2019 Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Dusseldorf. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.

Scherma - Europei 2019 : semifinale azzurra nella spada! Santarelli e Garozzo sono a medaglia : sono in arrivo due medaglie per l’Italia dalla spada maschile agli Europei di Scherma a Dusseldorf. Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli si sono qualificati per la semifinale della rassegna continentale e sono certi di salire sul podio. Inoltre sicuramente ci sarà un italiano in finale, visto che a decretare il primo finalista sarà un derby azzurro proprio tra i due compagni di squadra. Enrico Garozzo si è imposto per 15-11 contro ...

15.23: Negli altri due quarti: Beran-Verwijlen 11-6, Freilich-Nishikin 14-12 15.21: E' derby IN SEMIfinale PER L'ITALIAAAAA!!! Garozzo supera 15-11 l'austriaco Mahringer e affronterà Santarelli per un posto nella finale europea della spada maschile 15.21: Quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 14-10 15.20: Quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer ...

15-10: quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 5-1, Santarelli-Andrasfi 2-3 15.10: quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 4-0, Santarelli-Andrasfi 2-3 15.09: quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 3-0, Santarelli-Andrasfi 1-2 15.09: quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 2-0, Santarelli-Andrasfi 0-1 15.08: Iniziate le sfide dei quarti di finale di ...

Scherma - Europei 2019 : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sognano la medaglia. I due azzurri sono ai quarti : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sono ad una sola vittoria dalla medaglia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. I due spadisti azzurri si sono qualificati per i quarti di finale, aprendosi le porte per la lotta al podio nella rassegna continentale. Strepitosa la vittoria di Garozzo nel suo ottavo finale. Il siciliano ha sconfitto nettamente lo spagnolo Manuel Bargues con il punteggio di 15-5 in un assalto che ha sempre ...

14.22: L'israeliano Freilich batte 15-14 l'ucraino Stankevych e va ai quarti come il ceco Beran che supera 15-12 l'israeliano Beskin 14.20: Stanno iniziando anche gli incontri del primo turno ad eliminazione del fioretto femminile. Tutte le azzurre sono già al secondo turno e attendono le loro avversarie 14.16: In pedana Enrico Garozzo che affronta lo spagnolo Bargues per un ...

Scherma - Europei 2019 : Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli accedono agli ottavi. Eliminati Cimini e Fichera : Si dimezza la squadra azzurra nella prova di spada maschile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo si sono qualificati per gli ottavi di finale, mentre sono stati Eliminati Gabriele Cimini e Marco Fichera. Dopo il facile esordio contro Max Rod, Andrea Santarelli si ripete contro un altro portoghese, Pedro Arede. Un assalto totalmente dominato dall’azzurro, che si è imposto per 15-4 ...

13.51: Appuntamento fra meno di un quarto d'ora per gli ottavi 13.47: Questo al momento il tabellone degli ottavi di finale della spada maschile: Vuorinen (Fin)-Mahringer (Aut), Bargues (Esp)-Garozzo (Ita), Giannotte (Lux)-Santarelli (Ita), Persu (Rou)-Andrasfi (Hun)), Freilich (Isr)-Stankevych (Ukr), Borel (Fra)-Nikishin (Ukr), Beran (Cze)-Beskin (Isr), Vervijlen (Ned)-Harper ...

13.40: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 12-7 13.39: Nel frattempio si completa l'en plein delle azzurre del fioretto femminile nei gironi con il quinto successo di Di Francisca. Quattro atlete, 20 vittorie e zero sconfitte 13.38: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 10-5 13.36: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 8-5 13.34: Sedicesimi spada maschile: ...

Scherma - Europei 2019 : spadisti avanti tutta. Poker azzurro ai sedicesimi di finale : Continua il cammino degli spadisti azzurri nella seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Gabriele Cimini, Enrico Garozzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli hanno staccato tutti il pass per i sedicesimi di finale. Percorso netto finora per Gabriele Cimini, che ha dominato il proprio girone di qualificazione con sei vittorie e che ha subito centrato il successo anche nel primo assalto ad eliminazione ...