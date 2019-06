Modena est Arrivano quattro giovedì di cinema all’aperto

Modena - Amanda Knox piange dal palco : 'Io vittima di un'inchiesta contaminata' (VIDEO) : "So che molti pensano che io sia cattiva, ma in realtà sono stata una vittima: si cercava un colpevole e polizia e media si sono accaniti su di me. Guede ha ucciso Meredith". Amanda Knox, dal palco del primo Festival della Giustizia penale in corso a Modena, stamani ha rappresentato la sua verità sul delitto di Perugia, per la prima volta in Italia da libera cittadina dopo essere stata definitivamente assolta dalla Cassazione. Capelli sciolti, ...

Marco Carta - quanto ha chiesto per cantare al Gay Pride di Modena. La cifra troppo alta rifiutata dagli organizzatori : Marco Carta avrebbe dovuto cantare al Gay Pride di Modena ma due settimane fa Matteo Giorgi, uno degli organizzatori, ha rivelato il sorgere di problemi con lo staff del cantante. Il...

Modena - Amanda Knox si commuove al Festival della Giustizia : “Onorata di essere qui” : Amanda Knox è giunta al Forum Monzani di Modena, entrando da un ingresso secondario che le ha permesso di evitare i numerosi cronisti e fotografi che erano in attesa del suo arrivo. La Knox è ora sul palco del Festival della Giustizia Penale da cui interverrà in un dibattito che verte sul tema ‘Il processo penale mediatico’. Appena salita sul palco, prima di raccontare la sua vicenda, si è commossa L'articolo Modena, Amanda Knox si ...

Amanda Knox - la statunitense al cocktail party del festival di Giustizia penale a Modena : sorrisi e spritz col fidanzato : Amanda Knox e il fidanzato Christopher Robinson al cocktail inaugurale del festival della Giustizia penale, a Modena, dove è stata invitata a intervenire, sabato. L’evento si svolgerà a porte chiuse nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ai giornalisti è stato concesso di entrare pochi minuti nel chiostro, ma non di parlarle o fare domande. La statunitense, 32 anni, è stata assolta in via ...

Il Mostro di Modena : stasera il documentario su Crime+Investigation : Uno dei più brutali cold case italiani: la storia del presunto serial killer che seminò il terrore nella provincia emiliana.

Maltempo - a Modena ponti restano chiusi : paura per il Secchia : L’Agenzia regionale di protezione civile nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, ha diramato l’allerta rossa per criticità idraulica valida fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Rimangono pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia, e il ponte di strada ...

Volley : a Modena resta Kaliberda e Urnaut saluta : A Modena, con l'avvento del nuovo coach Andrea Giani, inizia a prendere forma il rooster che prenderà parte alla stagione di pallavolo 2019/2020. Le aspettative sono tante e sicuramente l'ambiente modenese spera che da questo mercato esca fuori un sestetto in grado di reggere il confronto con le altre tre formazioni "top" del nostro campionato: Trento (vincitrice del Mondiale per club), Lube Civitanova (vincitrice dell'ultima Champions e squadra ...

Modena - proteste davanti all’Italpizza : polizia sgombera con lacrimogeni. Sindacati : “Sostituiti operai in sciopero” : Non si fermano le proteste e le tensioni davanti alla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori ...

Modena - video shock in A1 : individuata l'auto che ha investito i trentenni : La loro auto si è prima schiantata contro il guard rail. Avevano condiviso in Facebook la diretta in cui dicevano di andare ai 220 km all'ora. Disposta l'autopsia sui corpi, si indaga per omicidio colposo

Modena - si schiantano in autostrada mentre vanno a una festa : deceduti : "Ci aspetta la droga e il resto": il video, ancora sulla pagina Facebook di Fausto Dal Moro, parrucchiere di 36 anni, originario di Padova, è impressionante perché poco dopo quella diretta lui e l'amico sono morti. Dal Moro viaggiava su una Bmw 320 di proprietà di Luigi Visconti, operatore sociosanitario di 39 anni, originario di Napoli, che la guidava. Entrambi residenti a Reggio Emilia, sabato notte percorrevano il tratto dell'autostrada A1 ...

Incidente A1 - Luigi e Fausto morti sull’autostrada a Modena : dovevano festeggiare il compleanno : Luigi Visconti e Fausto Del Moro sono le vittime dell'Incidente verificatosi sabato notte sull'Autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord: i due erano a bordo di una Bmw quando, complice forse l'eccessiva velocità e la pioggia, sono usciti fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Stavamo andando a Rovigo a festeggiare il compleanno di Luigi che aveva compiuto da poco 39 anni.Continua a leggere

Motor Valley Fest - la festa è qui. Riflettori puntati su Modena e dintorni : Per la prima volta dopo quasi quarant’anni, il Motor Show di Bologna si è spostato a Modena, per il primo appuntamento con il Motor Valley Fest. Tutta la città è diventata protagonista dell’evento “diffuso”, nello specifico con tre punti a fare da cardini della maniFestazione. Il primo è il centro storico, con il percorso Expo pensato per fare un tuffo nel futuro, ammirando i modelli più avanguardistici del momento, e uno nel ...

Folle inseguimento a Modena : arrestati due 23enni - hanno provato a investire i poliziotti : Una corsa Folle per le strade di Modena con la polizia alle calcagna si è conclusa solo quando l'auto dei fuggitivi, due giovani di ventitré anni, è andata a sbattere contro una volante. I due ragazzi erano sfuggiti a un normale controllo della polizia. Alla fine sono stati arrestati mentre due agenti sono rimasti feriti.Continua a leggere

Motori- Modena Motor Valley Fest - il festival diffuso è pronto al via : Pronta al via la kermesse emiliana del Motor Valley Fest di Modena, la prima edizione del Festival diffuso e totalmente gratuito aprirà le porte il 16 maggio Si apre il sipario sul Motor Valley Fest di Modena, la kermesse emiliana inizierà giovedì 16 e si concluderà domenica 19 maggio. Questo evento patrocinato dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna sarà un Festival diffuso con ingresso libero, vedrà impegnate le aziende più ...