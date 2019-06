Corte Ue |  la «vignetta» per le autostrade tedesche è illegittima

ilsole24ore

(Di martedì 18 giugno 2019) La «» autostradale tedesca èper i cittadini Ue: il bollo che dal 2015 tutti gli stranieri sono costretti a pagare per usare ledella Germania è contrario al diritto di libera circolazione e crea un’ingiustificata disparità tra tedeschi (che non pagano) e stranieri (che pagano)...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.