ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) In un’intervista al Corriere dello Sport, il neo presidente della Fiorentina, Rocco, mette in chiaro quanto già detto riguardo a Chiesa edi fatto la porta alle mire dellantus sull’attaccante. “Ho visto giocare Federico sabato con l’Italia, ha fatto cose straordinarie. Il primo gol è stato fantastico, così come il secondo. Da quando sono arrivato ha fatto solo gol, è il nostro orgoglio. Cosa farò? Non lo vendo. Il giorno della mia presentazione ho detto che Chiesa rappresenta la Fiorentina in Nazionale. Un orgoglio unico”. L'articolonon lo vendo” ilNapolista.

napolista : #Commisso chiude alla #Juve: “#Chiesa non lo vendo” Sul Corriere dello Sport il presidente della #Fiorentina blinda… -