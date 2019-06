Acqua | Coldiretti | 1 litro su 2 perso in Italia “a causa della rete colabrodo”

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “L’riesce a sprecare il 47,9% dell’potabile che si perde per colpa di unaidrica colabrodo e a pagarne le conseguenze sono 2,7 milioni di famiglie (il 10% del totale) che lamentano problemi nell’erogazione idrica lungo il territorio nazionale“: lo afferma lasulla base dei dati Istat in riferimento al rapporto “Progress on drinking water”, di Unicef e Organizzazione mondialesanità, che punta i riflettori sulle disuguaglianze nell’accesso alla risorsa idrica. “Mentre nel mondo uno su tre non ha accesso all’inil volume dicomplessivamente prelevato per uso potabile è – sottolinea la– di 9,49 miliardi di metri cubi, pari a un volume giornaliero pro capite di 428 litri, il più alto nell’Unione europea. Tuttavia, poco menometà di tale volume – precisa la– non ...

coldiretti : Acqua, Coldiretti: 1 litro su 2 perso in Italia da rete colabrodo - ilcorriereit : #Puglia Da questa mattina, campagne inondate da centinaia di metri cubi di acqua. L'allarme di @coldiretti che fa u… - IlMattinoFoggia : #Puglia Da questa mattina, campagne inondate da centinaia di metri cubi di acqua. L'allarme di Coldiretti Puglia ch… -