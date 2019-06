Zeffirelli - l'omaggio di Firenze al maestro : Nel Salone dei Cinquecento la camera ardente per il regista scomparso a 96 anni. Ad attenderlo il sindaco Nardella, insieme a centinaia di persone per l'ultimo saluto

Addio a Franco Zeffirelli - l'omaggio delle tv : La Traviata su Rai 1 in prima serata : Sky e Rai modificano in parte la propria programmazione per rendere omaggio a Franco Zeffirelli nel giorno della sua scomparsa.prosegui la letturaAddio a Franco Zeffirelli, l'omaggio delle tv: La Traviata su Rai 1 in prima serata pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 18:39.