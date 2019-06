Voleva imitare Houdini | mago si getta incatenato in un fiume e scompare nel nulla | shock

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Chanchal Lahiri, illusionista indiano che si esibisce con lo pseudonimo di Mandrake, non è più riaffiorato dopo la sua immersione, avvenuta ieri, a Calcutta, nelHoogly. Si teme per sua la vita. Ilstava cercando diil leggendario illusionista Harry, e si èto legato mani e piedi. Chanchal Lahiri avrebbe dovuto slegarsi e nuotare fino a riva dopo essersi immerso, ma non è mai riemerso. Ad allertare la polizia – che ha subito avviato le ricerche – sono stati gli spettatori presenti, sotto. Lahiri, in base quanto raccontano i media indiani, è stato calato nell’acqua da una barca. Era legato mani e piedi con sei lucchetti e una catena; diverse persone lo guardavano dalla riva e altre dal ponte di Howrah, a Kolkata, ex Calcutta. La polizia, ieri sera, ha inviato una squadra di sommozzatori a setacciare l’area ma per ora le ...

