Rolex Awards for Enterprise 2019 | i vincitori

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Cinque progetti, un unico obiettivo: migliorare in qualche modo la vita sul (e del) nostro pianeta. Direttamente da Washington Dc sono stati annunciati idell’edizionedeifor, i prestigiosi riconoscimenti istituiti nel 1976 - per commemorare il 50° anniversario del primo cronometro impermeabile del mondo, il leggendario Oyster di, appunto. Obiettivo: incoraggiare lo spirito d’iniziativa, favorendo il progresso dell’umanità e proteggendo al contempo il patrimonio culturale e l’ambiente. «Ora più che mai abbiamo bisogno di persone che ci mostrino come risolvere i problemi che l’umanità si trova ad affrontare con spirito di iniziativa e determinazione -, ha dichiarato Arnaud Boetsch, direttore Comunicazione e Immagine di. - Ci congratuliamo con iper i loro progetti, che avranno senz’altro un impatto significativo sul ...