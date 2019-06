Jennifer Lawrence non sarà una sposa nevrotica (Di lunedì 17 giugno 2019) Si avvicina il giorno del matrimonio per Jennifer Lawrence e l'attrice a quanto pare ha tutte le intenzioni di godersi il momento insieme al suo futuro marito. Dopo aver collezionato una serie di fidanzati da copertina, Jennifer Lawrence ha deciso di fare sul serio. La star di Hunger Games e vincitrice di un premio Oscar, sta per sposarsi Cooke Maroney, critico e mercante d’arte di New York. L’annuncio del matrimonio è avvenuto mesi dopo che la coppia ha ufficializzato la relazione. Ora il matrimonio super-segreto è alle porte e la giovane attrice rivela qualche dettaglio in più.



Intervenuta in una puntata del podcast "Naked With Catt Sadler", le cui dichiarazioni più importanti sono state riportate da Vanity Fair, Jennifer Lawrence afferma che i preparativi sono già a buon punto e che sta vivendo il momento con estrema serenità. "Sì, tutto procede alla perfezione. Ho già pronto il vestito da sposa. È stato amore a prima vista. La stessa cosa è successa per il locale dove ci saranno i festeggiamenti – rivela Jennifer Lawrence - . L'unico dramma è stata l'organizzazione dell'addio al nubilato. Pensavo di non volerlo ma all'ultimo ho deciso di farlo. Nessuna delle mie amiche poteva partecipare perché ho organizzato tutto all'ultimo momento. Sono scoppiata a piangere e credo che quello sia stato l'unico momento da sposa nevrotica".

L’attrice è conosciuta proprio per il suo temperamento fuori dagli schemi, un approccio che ha tutte le intenzioni di usare anche per il giorno del suo matrimonio. "Voglio godermi il momento. Sono troppo pigra per essere nervosa. Non ho alcuna intenzione di diventare una sposa nevrotica". Ha le idee ben chiare anche sull’amore che prova per il suo futuro marito. "Sono molto felice di averlo incontro – afferma –. In quel momento non ero pronta per sposarmi, ma una volta che conosciuto Cooke ho avuto le idee chiare".