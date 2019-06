Genoa | anche i figli di Enrico Preziosi pronti a lavorare per la riorganizzazione del club

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'unione fa la forza in casa, così dopo la nomina del nuovo tecnico Andreazzoli, il patronavrebbe chiesto una mano ai suoiper il calciomercato estivo. In una sessione tremendamente complicata, in cui occorre rifondare la squadra per puntare ad un campionato privo di sofferenze, ilrossoblu ritrova due vecchie conoscenze. Fabrizio e Matteoaiutano papàper il mercato delSeppur in via informale, a supporto del presidente e del ds Capozucca ci sarebbero idel presidente, Fabrizio e in particolar modo Matteo,ad intavolare nuove trattative e a segnalare eventuali occasioni di mercato. Un ruolo molto importante, che soprattutto Fabrizio ha già ricoperto in passato con discreto successo. Per il momento non è prevista alcuna carica ufficiale, ma asenior è sufficiente saper di contare sui propri ragazzi per la gestione ...

