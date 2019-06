Chiosco troppo rumoroso Un 83enne uccide il titolare

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nino Materi «Basta baccano, non posso dormire». Poi scende in strada e spara all'impazzata. Ferite altre due persone Giuseppe Di Francesco, 67 anni, «una brava persona», «Un punto di riferimento», «Un uomo pacifico tutto casa e lavoro». Peccato che quel «lavoro» fosse anche il motivo delle immancabili discussioni con Aniello Lombardi, l'inquilinoche vive nella stessa palazzina dove, da anni, c'è il pub di Giuseppe. Una «discussione» che sabato notte si è trasformata in omicidio. Il pensionato è infatti sceso in strada e ha ammazzato a colpi di pistola il povero Giuseppe. Un raptus di follia in provincia a Palma Campania, in provincia di Napoli. L'anziano, «infastidito dagli schiamazzi» provenienti dalsotto casa, dopo l'ennesima lite con Giuseppe, prende la pistola semiautomatica, scende dalla sua abitazione al primo piano e inizia a sparare all'impazzata ...

