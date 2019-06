Blizzard ha appena annunciato la diminuzione del level cap di World of Warcraft

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Di annunci particolari e reveal più o meno volontari attraverso mezzi non proprio consoni ne abbiamo visti diversi e quello dedicato aofmerita sicuramente una menzione dato che tocca un argomento delicato per gli appassionati attraverso un sondaggio che lancia un paio di domande a dir poco inaspettate.Un sondaggio disegnalato su diversi portali tra cui Reddit rivela una riduzione delcap definita con i termini "squish". La domanda ha attirato l'attenzione di molti anche solo per il modo in cui è formulata: "siete consapevoli del fatto che il livello massimo di 120 verrà ridotto in futuro?"Una delle domande successive chiede se questosquish sia o meno apprezzato considerando che si pone l'obiettivo di ridurre il numero di livelli totale richiesto per accedere a buona parte dei contenuti di gioco. A quanto pare il nuovocap potrebbe ...

