“PuliAmo” Torino | cittadini in strada con le scope per pulire la città

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) Armate die palette circa 200 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina a ‘Puliamo’, iniziativa nata da un gruppo di, tra cui residenti e commercianti del centro citta’, per dimostrare che “una citta’ pulita e accogliente e’ possibile”. Durante la manifestazione sono stati stati ripuliti alcuni portici di via Roma e le vie limitrofe, lavando le colonne e raccogliendo sigarette dalle grate. “Puliamoè orgogliosa di questo primo grande passo, frutto di un lavoro di squadra e dell’amore per la propria”, sottolineano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa che precisano: “non siamo volontari, maconsapevoli di un problema che hanno deciso di fare qualcosa di concreto.Chiediamo un centro vivo e decoroso che torni ad essere il biglietto da ...

Pitriola56 : RT @LaPresse_news: PuliAmo Torino, l'iniziativa per il decoro urbano nel centro storico - LaPresse_news : PuliAmo Torino, l'iniziativa per il decoro urbano nel centro storico - CorriereTorino : PuliAmo Torino, l'iniziativa per il decoro urbano nel centro storico Video -