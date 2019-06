Motocross | a che ora gareggia Tony Cairoli? Su che canale vedere in tv e streaming il GP

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Oggi domenica 16 giugno si disputa il GP Lettonia 2019, tappa del MondialeMXGP. Appuntamento cruciale per l’intero campionato, siamo arrivati a metà stagione e la lotta per il titolo iridato entra nel vivo:ha faticato in Russia a causa di un infortunio e deve assolutamente reagire in questo appuntamento, il siciliano è secondo in classifica a 13 punti di distacco da Tim Gajser e cercherà di ritornare al successo. Il nove volte Campione del Mondo deve invertire la tendenza degli ultimi appuntamenti e deve battere lo sloveno per ridurre il distacco in graduatoria e rilanciarsi definitivamente, la speranza è che il centauro della KTM si sia lasciato alle spalle tutte le difficoltà fisiche e che possa battagliare attivamente con il balcanico e anche con l’olandese Jeffrey Herlings che è ritornato dopo una lunga assenza. A che ora gareggerà...

gigiumba : Ho girato su Eurosport per vedere la 24h di Le Mans non i salti del motocross o il ciclismo o qualsiasi altra cosa… - corsedimoto : MX NATIONAL - VIDEO: Ken Roczen ha una tecnica di salto particolare: lui decolla, letteralmente! Guardate che roba.… - nexoslaika : RT @Gianfra88089644: @ValerioMalvezzi Ma si vede anche! Abbiamo strade,mica stradine (via Emilia) che sembrano piste da motocross, le frond… -