Lo Shakespearelli fiorentino

(Di domenica 16 giugno 2019) Giovanni Gavazzeni Nelle opere messe in scena in tutto il mondo dimostrò passione e tecnica unica N lla personalità di Franco Zeffirelli - regista e scenografo fra i più importanti del '900 non solo italiano - ha contato molto il luogo di nascita: Firenze. Il contatto vivo con i capolavori dell'arte che in ogni luogo della città granducale si offrivano al giovane studente dell'Accademia di Belle Arti, furono sicuro sprone per iniziare la «professione» di artista con quella completezza tecnica e quella ricchezza umana che era tipica dei fiorentini. La curiosità indomita, lo spirito salace, l'indole battagliera, il gusto per la battuta da bastian contrario, la provocazione beffarda, la scelta anticonformista di seguire politicamente un democristiano sui generis come La Pira, potevano trovarsi solo in un artista nato Firenze. Non a caso per tanti anni Zeffirelli avrebbe ...