Berrettini trionfa a Stoccarda e scala ranking

(Di domenica 16 giugno 2019) Prima vittoria sull'erba per Matteocheal torneo disenza perdere nemmeno un set e da domani salira' al numero 22 delAtp. In finale l'azzurro si e' imposto per 6-4 7-6, in un'ora e 47 minuti di partita, sul Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie. "Il momento piu' bello della settimana? Quando ho vinto la finale?. Scherzi a parte e' stato un torneo fantastico dove ho giocato sempre bene e contro avversari forti - le parole di- Ancora non riesco a credere a quello che ho fatto. Faccio i complimenti al mio avversario perche' so esattamente cosa prova in questo momento e bisogna ricordarsi di quanto sia giovane".Semplicemente perfetto il torneo giocato dal tennista allenato da Vincenzo Santopadre.non ha ceduto un set e non ha mai perso il servizio ma non solo: ha concesso solo due ...

