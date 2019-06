40 anni fa l' esordio della band dei Joy Division

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) I Joysono state unapiù influenti e fondamentali nel campomusica rock alternativa in generale. La, capitanata dal noto cantante Ian Curtis, seppe creare un mix innovativo che risentiva dell'influenza del primo punk-rock inglese e delle atmosfere 'dark' che stavano nascendo tra la fine degliSettanta e l'inizio degli Ottanta. D'altronde, il gruppo inglese fu uno dei pionieri del genere post-punk, insieme ad altre conosciutestoriche come i Talking Heads, i Devo, i Cure e i Siouxie and The Banshees. C'è anche da ricordare che, a seguito del suicidio di Curtis, i Joysi sciolsero e riformarono con il nome di 'New Order', un gruppo che seppe fondere abilmente le sonorità post-punk e alternative rock con l'elettronica e la dance....

