Sma | per la prima volta diagnosi precoce | “Si potranno trattare subito i bambini”

ASma - rischio superiore nei figli di padri che fumano durante la gravidanza della compagna : Analizzando i casi di 765 bambini e il loro DNA, scienziati taiwanesi hanno determinato che i figli dei padri che fumano durante la gravidanza delle compagne hanno un rischio superiore di sviluppare l'Asma. Gli scienziati hanno anche trovato una metilazione maggiore nel DNA del cordone ombelicale dei figli dei padri fumatori.Continua a leggere

Bimbo con due madri ottiene diritto alla carta d’identità : per mesi era stato un “fantaSma” : Secondo il Tribunale di Rovereto un Bimbo con due madri ha il diritto di ottenere la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza delle donne, nel rispetto di un atto dello stato civile creato in un altro comune. Il caso è stato reso noto dall'avvocato Alexander Schuster. L'ottobre scorso, dopo la nascita del bambino della coppia (una è la madre partoriente) fuori dalla provincia di Trento, è stata richiesta dalle donne, entrambe ...

Tempi ufficiali per Android Q su Smartphone Xiaomi - chi forse non lo riceverà : Arriverà Android Q su smartphone Xiaomi, in particolare su quali? E' stato lo stesso produttore a chiarire la sua personale roadmap di distribuzione per il prossimo aggiornamento del sistema operativo Android. Le notizie sono molto positive per un bel numero di dispositivi, incerte per altri. Partiamo dunque dalle buone notizie e e dalla tabella di marcia di Android Q su smartphone Xiaomi che certamente lo riceveranno. Per un primo elenco ...

A novembre arrivano i voucher per comprare le tv Smart necessarie per il nuovo digitale terrestre : (foto: Getty Images) Dal prossimo novembre verranno stanziati i voucher per l’acquisto di smart tv e decoder per coloro che dovranno adeguarsi alle modifiche delle nuove trasmissioni in digitale previste dal 2022. In questa prima fase il bonus sarà dedicato in particolare ai cittadini residenti in Italia e appartenenti alle fasce Isee 1 e 2, per i quali la spesa di un nuovo dispositivo potrebbe essere difficile da affrontare. In sostanza, a ...

Ecco la View Collection di Wiko - Smartphone per tutti : Wiko annuncia l’arrivo sul mercato della View3 Collection: View3, View3 Pro e, a completamento della gamma, l’inedito View3 Lite. La View3 Collection promette un’esperienza immersiva ultra-wide grazie a display a partire da 6”, batterie di lunga durata (due giorni di autonomia...

Adattatore HDMI per Smartphone by Spiegn : gaming e non solo! : Vi basta un semplice cavetto per cambiare completamente l’esperienza d’uso del vostro smartphone, e proiettare il suo schermo sul vostro display 4K a 60Hz, ma ovviamente non è per tutti! Avrete bisogno non solo di leggi di più...

Study from Facebook - l'app che ti fa guadagnare soldi per "spiarti" sullo Smartphone : Facebook vuole pagarti per avere i tuoi dati personali. Lo avevamo ipotizzato qualche tempo fa, ma ora si sta trasformando in realtà attraverso l'app Study from Facebook, che ti consentirà di guadagnare soldi per utilizzare lo smartphone. Con questa applicazione, il gruppo di Mark Zuckerberg pagherà gli utenti disposti a condividere con il social le informazioni relative al loro utilizzo delle app presenti sul loro ...

Sea Watch - Matteo Salvini Smaschera la Ong : "Via libera per sbarcare a Tripoli - cosa fanno da qualche ora" : La Sea Watch ha chiesto e ottenuto il Pos dalla Libia, ma da ore è in lento movimento verso la Tunisia. Continua dunque il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca con 52 migranti a bordo soccorsi nella acque libiche e il governo italiano. L'imbarcazione vorrebbe far sbarcare i migranti a Lam

Facebook lancia l'app Study che paga gli utenti per sapere come usano lo Smartphone : Il colosso della comunicazione in Rete, il social network Facebook sta per lanciare un'altra iniziativa, quest'ultima sicuramente destinata sicuramente a far discutere. Infatti, secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che l'azienda presieduta da Mark Zuckerberg stia lanciando una nuova applicazione, dal nome "Study", ovvero "studio", tradotto in italiano. Si tratta di uno strumento che in un certo senso "spia" gli utenti. ...

Leggere le notizie dallo Smartphone. Così si informano 2 persone su 3 : Resta lo smartphone il mezzo preferito per tenersi informati online. Le news digitali si leggono anche sul computer e sui tablet ma il cellulare sempre a portata di mano, vince! Sono stati analizzati 38 Paesi sui 6 continenti dal Digital News Report 2019 di Reuters. Da questa indagine è risultato che nel mondo due persone su tre (66%) leggono ogni settimana le news sullo smartphone. In molti Paesi si accede alle prime notizie del mattino ...

Da novembre i voucher per acquisto Smart tv necessari dal 2022 : Partiranno già a novembre i voucher per l'acquisto di Smart tv, che saranno necessari dal 2022. È l'annuncio che giunge dal consigliere giuridico per le Comunicazioni e l'innovazione digitale del Mise, Marco Bellezza nel corso del suo intervento al convegno sulle Telco per l'Italia 360. «Abbiamo incrementato le risorse per l'acquisto di Smart tv e decoder nella legge di bilancio. La nostra idea è partire con...

