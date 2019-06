Week end estivo al Centro Sud | ancora qualche temporale sulle regioni del nord

Oroscopo Weekend 15 e 16 giugno : Ariete sotto pressione nel lavoro : Un nuovo fine settimana del mese ha inizio. Le previsioni astrologiche di sabato 15 e domenica 16 giugno su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci vedono il primo segno dello Zodiaco alle prese con qualche difficoltà in campo lavorativo. Ariete: nel weekend vi sentirete particolarmente sotto pressione, soprattutto nella giornata di domenica 16 giugno. In campo sentimentale, potreste però vivere un momento di recupero....Continua a leggere

Dalla Copa America al Mondiale di Rally : tutti gli imperdibili appuntamenti del Weekend di DAZN : Con Brasile-Bolivia, sabato alle 2:30, prende il via la 46ª Copa America: tutte le partite in esclusiva su DAZN weekend di grandi appuntamenti quello in programma su DAZN (CLICCA QUI PER ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno infatti seguire, in diretta e on demand, eventi di numerosi sport, come calcio internazionale, sport da combattimento, motori e baseball. Calcio: parte la Copa America, subito in campo il ...

Oroscopo Ada Alberti del Weekend e dell’estate a Pomeriggio 5 : Ada Alberti a Pomeriggio Cinque: l’Oroscopo dell’estate e del fine settimana Ultimo appuntamento stagionale con Pomeriggio 5 e l’Oroscopo di Ada Alberti. Barbara d’Urso ha salutato il pubblico del day time feriale di Canale5 dando appuntamento a settembre, ma non senza regalare i consigli delle stelle targati Ada Alberti. la nota astrologa ha svelato l’Oroscopo del weekend, del 15 e 16 giugno, e dell’estate, ...

Nel Weekend su DAZN comincia la Copa America e il Rally di Sardegna : weekend di grandi appuntamenti quello in programma su DAZN. [clicca qui per un mese gratuito] Gli appassionati potranno infatti seguire, in diretta e on demand, eventi di numerosi sport, come calcio internazionale, sport da combattimento, motori e baseball. Calcio: parte la Copa America, subito in campo il Brasile - Prende il via nella notte tra venerdì e...

Climax e gli altri film del Weekend : Nel film di Gaspar Noé un gruppo di ballerini è protagonista di un brutto incubo collettivo. Tracce di horror nel film di zombi di Jim Jarmusch e nel primo lungometraggio di Lisa Brühlmann. Leggi

Weekend di caldo afoso - è arrivato Scipione : Le previsioni: fino a 40 gradi al Sud e nelle isole, ma a rinfrescare l'aria ci penseranno i temporali alpini

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel Weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Città bollenti nel Weekend : 38 gradi a Firenze - 37 a Catania Previsioni meteo : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Meteo - Weekend rovente : 38 gradi a Firenze - 36 a Roma. Giugno mai così caldo da 20 anni : Previsioni Meteo Giugno caldo, caldissimo, mai così tanto negli ultimi 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente...

Città bollenti nel Weekend : 36 gradi a Roma - 38 a Firenze - 37 a Catania (ma i prezzi frenano il turismo) Previsioni : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Super caldo nel Weekend - ma la "botta di calore" è attesa già nelle prossime ore : Meteo, sarà un weekend davvero estivo. Soprattutto venerdì pomeriggio ci saranno picchi di caldo significativi: le...

Meteo - arriva ‘Scipione’. Weekend ‘rovente’ : con punte anche di 41 gradi : Come già preannunciato dagli esperti del sito ilMeteo.it, il Weekend in arrivo sarà all’insegna del caldo rovente. Questo perché l’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità al Nord lascerà la porta spalancata a un grande miglioramento dal punto di vista climatico. Dal sito diretto da Antonio Sanò spiegano infatti che si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di ...

Weekend oltre i 30 gradi e città bollenti (ma i prezzi frenano il turismo) Previsioni : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Meteo - sarà un Weekend rovente : arriva Scipione - punte di 41 gradi : Con l’arrivo sull’Italia di Scipione prepariamoci a vivere un weekend rovente. Già oggi e poi sia sabato che domenica protagonista sarà il gran caldo africano che infuocherà la penisola. Caldo che si farà sentire soprattutto sul Mezzogiorno e sulle isole maggiori dove i termometri toccheranno punte intorno ai 40 gradi nelle zone interne della Sicilia.