Compagno Boh | cosa c' è sull' Espresso di domenica 16 giugno

espresso.repubblica

(Di venerdì 14 giugno 2019) Zingaretti alla prova del dopo-elezioni. I palazzinari alla conquista di Milano. E le parole dei ragazzi gay che hanno subito le "cure" per l'omosessualità. Eccotrovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati+ Nicola Zingaretti, abbiamo sette domande per te e il tuo Pd (l'ottava fatela voi lettori) " Concorso presidi: tra anonimato tradito e intoppi informatici quante nuove ombre"

NuNuZ_00 : @DeviStareCalmo Magari porta bene! ?? Io davvero non so che fine abbia fatto, ero sicurissima di avere il mio e il… - thescvientist : boh raga stamattina sono andata al mare con una mia vecchia amica oggi pomeriggio esco con ex crush e stasera con a… - percomo59 : @pyrosinthenight Ma il compagno del ragazzo dove sta? Hanno saltato un pezzo della trasmissione odierna di forum..… -