Anelli di Saturno | svelati dalla sonda Cassini i segreti su composizione e struttura

Questo magnifico super Saturno ha Anelli 200 volte più estesi dell'"originale" - ma non lune : Un ricercatore della Scuola di Matematica e Fisica dell'Università di Lincoln ha dimostrato con una simulazione al computer che il vuoto tra gli anelli del "super Saturno" J1407b non è causato da una luna in orbita. Il magnifico esopianeta si trova a 420 anni luce dalla Terra e ha un sistema di anelli che si estende per 120 milioni di chilometri, duecento volte più ampi di quello di Saturno.