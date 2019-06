5 motivi per cui la serie tv Pose è un capolavoro

Lo stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi : Giovedì, il congresso dello stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi, una misura considerata necessaria per contrastare l’epidemia di morbillo che si è sviluppata nello stato negli ultimi mesi. L’abolizione dell’esenzione è stata approvata

Vaccini - New York : stop alle esenzioni per motivi religiosi : stop alle esenzioni per i Vaccini per motivi religiosi nello Stato di New York: il governatore ha firmato la legge che arriva in momento molto delicato, in cui gli Stati Uniti stanno affrontando la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi decenni e che a New York sarebbe partita da un focolaio nella comunità ebraico ortodossa di Brooklyn. “La scienza è chiarissima, i Vaccini sono sicuri e salvano la vita dei bambini“, ha dichiarato ...

Viaggi : i 10 motivi per cui Boston è la miglior città degli Stati Uniti [GALLERY] : Boston, in Massachusetts, si classifica costantemente tra le migliori città da visitare. Infatti, tutta l’area viene sempre più riconosciuta come un leader nazionale e persino globale dall’innovazione, agli investimenti, all’occupazione e a molto altro ancora. Oltre alla ben nota Maratona di Boston e al Fenway Park, ecco i 10 motivi principali che rendono Boston una delle migliori città degli Stati Uniti e del mondo. 1. Una città di ...

7 buoni motivi per farsi una maschera ora : Rose Sorbet Cryo-Mask di Lancôme Diane Kruger Beauty Sleeping Mask Waso di ShiseidoMiranda Kerr Patch Ultra-Liftante Guance, Occhi, Labbra di Collistar Lift HD Patch Ultra-Liftante Guance, Occhi, Labbra di Collistar Lift HD Patch Ultra-Liftante Guance, Occhi, Labbra di Collistar Lift HD Nina AgdalLucia Magnani Longlife Formula Castrocaro maschera Rigenerante e Purificante.Masque Nuit Relaxant Re-Charge My ClarinsCindy CrawfordUriage Eau Thermale ...

Spazzolini in faccia e bagagli aperti per motivi di sicurezza - pessima accoglienza per la Turchia in Islanda : La Nazionale turca è stata accolta in maniera indecente in Islanda, dove domani giocherà per le Qualificazioni agli Europei 2020 accoglienza pessima ricevuta dalla Turchia in Islanda, dove domani è in programma il match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020. AFP/LaPresse Al momento dello sbarco, la selezione turca ha dovuto attendere oltre tre ore per dei controlli ai passaporti, mentre i propri bagagli venivano aperti e ...

Qualificazioni Euro2020 – Il ct del Montenegro si rifiuta di sedere in panchina per motivi… politici : licenziato dalla Federcalcio : Il ct del Montenegro boicotta la gara contro il Kosovo: licenziato dalla Federcalcio Un episodio davvero insolito è avvenuto a margine della sfida tra Montenegro e Kosovo, valida per le Qualificazioni agli Europei 2020: l’allenatore serbo Tumbakovic si è rifiutato di sedere in panchina per ragioni politiche. Sembra infatti che la decisione del 66enne sia legata al fatto che la Serbia non riconosce il Kosovo come stato autonomo. La ...

Irina Shayk e Bradley Cooper : ecco i motivi dell’addio : Irina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperQuando una coppia scoppia, capirne le ragioni non è mai facile. Così se parte ...

Mondiale femminile di calcio 2019 - 7 buoni motivi per cui tutti dobbiamo guardarlo : Venerdì 7 giugno ore 21. È l’orario della prima partita del Mondiale femminile di calcio 2019. Un campionato che quasi nessuno, soprattutto in Italia, ha mai visto. Perché non c'è mai stata una copertura tv come quella prevista per il Mondiale francese. Merito di una nazionale femminile che si è qualificata dopo vent’anni e di un movimento che sta crescendo. Demerito di una nazionale maschile che non ce l’ha fatta e che ha lasciato un buco vuoto ...

5 motivi per cui Russian Doll su Netflix rimane una delle migliori dramedy dell’anno : Come oggi anno, giugno è un periodo perfetto per riflettere sulle uscite dei sei mesi precedenti e iniziare a stilare classifiche o trarre conclusioni. Una di queste è che Russian Doll su Netflix è ancora una delle dramedy più curiose, appassionanti e ben riuscite del 2019. Le ragioni sono tante, ma cinque più di altre continuano a convincerci anche a mesi di distanza. Vediamole. Natasha Lyonne Non parliamo della performance di Natasha ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - matrimonio rinviato : svelati tutti i motivi : Rosa e Pietro non si sposano più: matrimonio rinviato per alcuni problemi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si sposano più, e a rivelarlo è stata proprio lei a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. Niente di grave, o meglio il peggio è passato perché il rinvio del matrimonio è dovuto ad alcuni problemi che per […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio rinviato: svelati tutti i motivi proviene da Gossip e Tv.

La Casa di Carta 3 punterà tutto sull’emotività dei personaggi - le anticipazioni del creatore Alex Pina : Dal 19 luglio La Casa di Carta 3 sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix e fino ad allora continueranno a rincorrersi anticipazioni, rumors, speculazioni sul contenuto di una terza stagione inizialmente non prevista ma voluta fortemente dalla società di streaming, entrata nella produzione con Vancouver Media e Atresmedia dopo il clamoroso ed inatteso successo mondiale della serie. In tanti si sono chiesti come una serie che ha avuto un ...

8 motivi per andare in palestra (che non c’entrano con la perdita di peso) : Riduce lo stressAiuta a costruire una relazione migliore col proprio corpo Migliora la posturaPreviene l'osteoporosiAiuta a rimanere motivati Aumenta la produttività Stimola le endorfineSi dorme meglio Per fare sport o andare in palestra in modo costante ci vuole molta motivazione. E, spesso, il solo fatto di voler ottenere un corpo più in forma per la prova costume non è sufficiente per andare avanti. Alcuni studi dicono che nello sport così ...

7 motivi per vedere “Un uomo da marciapiede” : O rivedere, a 50 anni dalla sua uscita nei cinema: per i più giovani, questi due sono Jon Voight e Dustin Hoffman