L'oroscopo di domani venerdì 14 giugno - da Ariete a Vergine : Gemelli top - leoncini flop : L'oroscopo di domani 14 giugno 2019 è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia. A disposizione dei lettori l'analisi astrale sui comparti relativi all'amore e al lavoro, quest'oggi impostata sul venerdì di fine settimana. Sotto 'pressione', dovuta essenzialmente al fatto che la posta in gioco è la positività o la negatività attribuita al periodo, essenzialmente gli amici appartenenti ai primi sei segni dello ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 13 giugno : Gemelli socievole - Vergine superficiale : Continua il transito di una Luna in Bilancia che regala emozioni nuove anche all'Acquario, ai Gemelli, Sagittario e Leone. Le previsioni astrali di giovedì sono ricche di opportunità, tutte da cogliere al volo nelL'oroscopo dell'amore per i single seguente. Le previsioni astrali segno per segno Ariete: il fascino non vi manca di certo con Venere in congiunzione a Sole nel cielo astrologico dei Gemelli. Ma avvertirete una certa chiusura ...

Oroscopo 5 luglio : Vergine incompresa - Bilancia sotto stress - tregua per Scorpione : Nella giornata di venerdì 5 luglio ci saranno dei miglioramenti sul fronte dei vari stati d'animo dei segni dello zodiaco, a cominciare dall'Ariete e dallo Scorpione i quali troveranno dei punti di contatto con il partner dopo molti giorni di dissidi. La salute invece sarà messa a dura prova per i segni della Bilancia e dei Pesci. Lavoro in calo per il Sagittario e per il Capricorno, problemi economici per il Cancro....Continua a leggere

L'oroscopo di domani mercoledì 12 giugno da Ariete a Vergine : sentimenti - ok Toro e Leone : L'oroscopo di domani mercoledì 12 giugno 2019 mette a disposizione di tutti voi lettori le ultime previsioni interessanti il terzo giorno dell'attuale settimana. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: le novità in arrivo dalla stelle per i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti 'puntini sulle i' in merito all'amore e al lavoro: ...

L'oroscopo di domani 11 giugno : Vergine felice - Pesci nervoso : L'oroscopo di martedì è pronto a sottolineare le opportunità lavorative e le sensazioni amorose di ciascun simbolo zodiacale. Gli incroci planetari sono ricchi di sorprese nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di martedì Ariete: la quadratura di Saturno e Marte si fa sentire e pesa, complicando la vostra situazione lavorativa. Vi sentite molto stanchi e non riuscite a fronteggiare gli imprevisti che giungono uno ...

Astrologia settimanale fino al 16 giugno : buon recupero per Vergine - sottotono i Pesci : Una nuova settimana ha avuto inizio. Leggiamo le previsioni astrologiche di tutti i segni per le giornate comprese dal lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019. Di seguito l'oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute da Ariete a Pesci. Ariete: settimana interessante per i nati sotto il primo segno zodiacale. Per quanto riguarda l'amore vivrete dei bei momenti, qualche complicazione potrebbe invece nascere in campo lavorativo. Ci saranno comunque ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 luglio : Vergine incerta - Toro e Scorpione sottotono : Nella settimana che va dal 1° al 7 luglio troviamo l'Acquario tra i favoriti, soprattutto in amore. La stessa situazione si riscontrerà per i nativi del segno del Cancro grazie a Venere. Nettuno, ancora nella costellazione dei Pesci, li renderà piuttosto pigri e pessimisti, mentre Saturno stazionerà ancora in Capricorno. Il Sagittario, sotto l'influenza di Giove, sarà alquanto combattivo sul fronte amoroso. Marte nel Leone lo renderà più ...

Previsioni astrologiche 11 giugno : proposte lavorative per Cancro - perplessità per Vergine : Martedì 11 giugno 2019 la Luna si troverà in Bilancia e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno, come Nettuno permarrà in Pesci. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli ed Urano sarà nel segno del Toro. Mercurio, Marte e il Nodo Lunare proseguiranno il loro moto in Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. proposte lavorative per Cancro Ariete: cambio di rotta. ...

Oroscopo 10 giugno : occasioni per Vergine - Pesci soddisfatto : L’Oroscopo del 10 giugno rivela in che modo l’energia cosmica influenzerà i vostri piani del lunedì. Di seguito le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti e dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Chi di voi ha coraggio e non paura, in questi giorni può avere successo. Dovete mettervi in gioco. Questo lunedì vedrete rinnovata la voglia di amare. Coloro che sono stati troppo tempo da soli, ora possono ...

L'oroscopo di domani 9 giugno : Scorpione apatico - Vergine emotiva : L'oroscopo di domenica trasforma l'emotività di ciascun segno zodiacale in qualcosa di più concreto, energia positiva utile per raggiungere i propri obiettivi giornalieri. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo di domenica Ariete: riscontrerete una certa difficoltà nel comunicare le vostre sensazioni, forse per via di una posizione 'marziana' e 'mercuriana' a voi sfavorevole. Attenzione a non impegnarvi in promesse che poi ...

Le Verginelle dell'informazione : Alessandro Sallusti Il mondo è pieno di maestri e maestrini sempre pronti a dare lezioni ed emettere giudizi. E anche noi abbiamo, non richiesti, i nostri. In due giorni ci hanno esaminato e bocciato due colleghi, Renato Farina di Libero e Maurizio Belpietro, direttore de La Verità. Il primo ci ha accusato dalle colonne del giornale su cui scrive di esserci inventati la notizia della ragazza Noa morta per eutanasia in Olanda, il ...

Oroscopo secondo weekend di giugno : Toro più sereno in amore - Vergine forte : Previsioni astrologiche e Oroscopo del fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019. Nel dettaglio vediamo come andranno questi due giorni per i segni e quali cambiamenti vivranno in amore e nel lavoro. Ariete: in questo fine settimana ci sarà un buon recupero per quanto riguarda l'amore, attenzione solo a qualche momento di nervosismo che potrebbe arrivare. Non mancheranno le novità a partire dalla prossima settimana....Continua a leggere

Oroscopo 25 giugno : Acquario innamorato - Vergine delusa : Martedì 25 giugno sarà una delle migliori giornate del mese per il lavoro e per i progetti ad esso correlati. Nonostante alcuni problemi, il Toro e il Cancro impiegheranno ogni energia sul fronte lavorativo con molto entusiasmo e senza lasciarsi fermare da nessuno. Bilancia particolarmente puntigliosa, Ariete sottotono. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata per i 12 segni dello Zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: ...

Oroscopo 24 giugno : shopping per Leone e Bilancia - Vergine in calo : Nella giornata di lunedì 24 giugno qualche segno potrebbe non affrontare l'inizio della settimana con un umore allegro. E' il caso dei Pesci, della Vergine e del Toro, ancora piuttosto giù di tono e bisognosi di ulteriore riposo. La Luna in Gemelli renderà questo segno più volenteroso nel settore lavorativo piuttosto in quello sentimentale, esattamente come per i nativi del segno del Capricorno. Di tutt'altro avviso l'Acquario, in vena di fare ...