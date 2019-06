Skateboard | Dew Tour 2019 | Ivan Federico ed Ale Mazzara qualificati ai quarti di finale

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) A Long Beach è scattato il Dewdiing, che ha visto misurarsi sui percorsi di street e park, oltre 300 atleti nella tappa valida per la qualificazione olimpica di Tokyo 2020: per l’Italia del park, capitanata dal CT Daniele Galli, ottime notizie daed Ale, che passano ai, mentre non ce la fanno Andrea Casasanta, Valeria Bertaccini e Lucrezia Zarattini. Nelle eliminatorie maschili (quattordici i posti a disposizione nei) il miglior punteggio lo fa segnare proprio il nostro rappresentante, che vola aidiassieme al quindicenne Ale, che chiude quinto, mentre è eliminato, col 56° punteggio, Andrea Casasanta. Nelle eliminatorie femminili (anche qui quattordici i posti per idi) purtroppo non cela fanno per poco a passare il turno Valeria Bertaccini, 21ma, e Lucrezia Zarattini, ...

