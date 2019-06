Ornella Muti condannata per truffa | la cena con Putin e Costner le costa sei mesi di

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Confermata dalla Cassazione la condanna a seidi reclusione e 500 euro di multa per tentataaggravata e falso nei confronti di.Il verdetto convalida la decisione della Corte di Appello di Trieste del 6 luglio 2017. All’attrice si contesta di aver cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, nel dicembre 2010, dandosi malata quando invece partecipò a unadi gala in Russia con Vladimire Kevin. Nella sua requisitoria il Pg della Cassazione Pietro Molino aveva chiesto ai supremi giudici della Seconda sezione penale della Suprema Corte di dichiarare “inammissibile” il ricorso della difesa della, come è avvenuto. La sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale di 30 mila euro al Teatro Verdi, ‘vittima’ del comportamento dell’attrice. ...

