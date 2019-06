'Ndrangheta:droga da Sudamerica,arresti

I Carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda reggina, con la collaborazione di polizia colombiana e olandese,e gendarmeria francese,hanno scoperto un'associazione criminale di narcotrafficanti, riconducibile alla '.Arrestati in Colombia due latitanti italiani. Laera importata dalla Colombia e dall'Ecuador, attraverso gli scali portuali di Anversa (Belgio), Rotterdam (Olanda) e Gioia Tauro (RC) e tramite trasporti su gomma, per poi essere destinata alla vendita in Nord Europa, Canada e Italia (Lombardia e Veneto).(Di giovedì 13 giugno 2019)