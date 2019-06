Moise Kean | l’attaccante della Nazionale è in ritiro e nel videoselfie spunta una figura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019), attaccanteJuve eunder 21, è inin vista degli Europei. Dalla stanza d’albergo, fa unin cui canta, e alle sue spalleunache i suoi fan hanno creduto essere “una donna in mutande“.ha ricevuto i messaggi di chi glielo faceva notare, ma poche ore dopo ha spiegato l’inganno: “Sembra una donna, in realtà è Zaniolo (Nicolò, ndr)”. L'articolo, l’attaccanteè ine nelunain mutande sul letto: “Sembra una donna…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

