Inter | Icardi verso l' addio | Conte avrebbe parlato con i senatori

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Icardi Juventus - Conte lo fa fuori : continua l’Interesse bianconero : Icardi Juventus – La Juventus punta Mauro Icardi come nuovo attaccante, in vista della prossima stagione, ma la trattativa per portarlo a in bianconero sembra complicata. BeppeMarotta, amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe infatti uno scambi con Paulo Dybala che non accetta, per il momento, la soluzione Inter. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, anche se il passaggio dell’argentino a Torino sembra difficile da ...

Calciomercato Inter - Conte boccia Icardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi : 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri : Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Il Napoli procede senza soste la sua ricerca per rinforzare la Rosa nel reparto offensivo. I nomi che circolano si confermano di livello altissimo, a partire da James Rodriguez fino a Lozano, ...

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

La Roma insiste per Icardi : ci sarebbe l'ok dell'Inter : In casa Inter tiene banco sempre il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è considerato in uscita dal club nerazzurro, non rientrando nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ne avrebbe parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio che avrebbero dato parere negativo dopo quanto successo nei mesi scorsi. Il club, infatti, a metà febbraio gli ha tolto la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. ...

Inter - un tifoso implora Wanda Nara su Instagram di far rimanere Icardi : la risposta è enigmatica [FOTO] : La moglie-agente di Mauro Icardi ha riposto in maniera enigmatica ad un tifoso che, su Instagram, gli ha chiesto di far rimanere Icardi La tifoseria dell’Inter è spaccata, ci sono quelli che vogliono che Icardi vada via e quelli che spingono per la sua conferma. Tra quest’ultimi risulta esserci anche il fan che ieri ha scritto a Wanda Nara su Instagram, implorandola di far rimanere il marito in ...

Calciomercato Inter - settimana decisiva per Barella e Dzeko : ore calde per Icardi [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – settimana decisiva in casa Inter per Barella e Dzeko. Cinquanta milioni per il centrocampista del Cagliari, si punta a bonus e contropartite per diminuire il prezzo; i sardi restano fermi sulla loro posizione ma Marotta è sicuro di chiudere l’affare in tempi brevi: Bastoni, Dimarco, Karamoh e Eder le contropartite gradite agli isolani; con Barella c’è già l’accordo per un quinquennale da oltre ...

In standby Dybala-Icardi : la Joya rifiuterebbe l'Inter che al suo posto vorrebbe Kean : Sono trascorse due settimane dalla fine del campionato e i tifosi della Juventus stanno ancora aspettando l'annuncio del nuovo allenatore che tarda ad arrivare perché l'erede più accreditato di Massimiliano Allegri è ancora vincolato del contratto che lo lega al Chelsea fino 2021. Il procuratore di Maurizio Sarri sta lavorando per ottenere la rescissione ed ora sembrerebbe più vicino il momento del divorzio. In attesa che il nuovo inquilino ...

